Информация о ситуации в зоне СВО. На Красноармейском направлении огневую поддержку с воздуха штурмовым группам оказывают расчеты операторов ударных беспилотников.

Сброс - точно в цель, и ротация противника на линии боевого соприкосновения сорвана. С помощью дронов наши бойцы так же успешно уничтожают скопление вражеской бронетехники и склады с боеприпасами.

А это уже кадры из тылового района в ДНР. На одном из полигонов оттачивают боевые навыки мотострелки. На учебной трассе протяженностью около двух километров - всё, как в реальном бою - огневые точки условного неприятеля, минные поля и атака FPV-дронов. В круглосуточном режиме работают в тылу ремонтные подразделения. В кратчайшие сроки в полевых условиях они чинят пострадавшую технику.

В Курской области наши военные вытесняют неприятеля из приграничных районов. И днем, и ночью удары по вражеским позициям наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28НМ в составе тактической группы уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ.

Не дает противнику поднять головы и артиллерия. Расчеты гаубиц Д-30 круглосуточно работают в связке с разведподразделениями. От получения координат до первого выстрела проходит не более двух минут. Выполнив поставленную задачу, экипаж оперативно меняет позицию и тут же готовится к новой атаке.