Российские военнослужащие получили награды прямо на передовой

Сегодня в нашей стране чествуют Героев Отечества. Более 300 россиян, проявивших особое мужество и отвагу, приглашены в Георгиевский зал Кремля. Из рук президента они получат знак особого отличия - медаль "Золотая звезда".

И, конечно, это особенный день для тех, кто сейчас на передовой. Военнослужащие группировки войск "Центр" - гвардии подполковник Владимир Тесло и гвардии младший лейтенант Аркадий Дорофеев получили звание Героев России за выполнение боевых задач в ходе СВО.

Штурмовые группы под командованием Владимира Тесло в ожесточенном бою разбили превосходящие силы противника на стратегически важном участке фронта. А подразделение Аркадия Дорофеева в ходе атаки опорного пункта ВСУ сумело закрепиться на огневом рубеже, что заставило противника покинуть позиции, спасаясь бегством.