Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает юбилей

Сегодня юбилей отмечает выдающийся историк-востоковед Михаил Пиотровский. Руководителю Государственного Эрмитажа - 80. Накануне Владимир Путин наградил учёного Орденом за Заслуги перед Отечеством первой степени. Имя Пиотровского неразрывно связано с одним из главных музеев страны вот уже три десятка лет. Начинавшийся как дворцовое собрание живописи Екатерины Великой, за 260 лет Эрмитаж превратился в крупнейшую мировую коллекцию шедевров.

Он ослепляет с первых минут. Посетители надолго застывают уже на Парадной лестнице, рассматривая лепнину и фрески потолков. Массивные люстры Фельдмаршальского зала, алый лионский бархат Петровского, золотая колоннада Гербового - эта роскошь по дороге к Тронному залу была задумана специально, чтобы любой входящий испытывал благоговейный трепет перед аудиенцией у русского государя.

Создать в Санкт-Петербурге самую большую государственную резиденцию задумала дочь Петра Великого, императрица Елизавета. Дворец на полторы тысячи комнат начали строить в 1754-м году. Самодержица не дожила до окончания работ, и первой его полноценной хозяйкой стала Екатерина II. Рядом с готовым зданием, она приказала возвести еще одно, для себя и приближенных. Назвала его "Эрмитаж" - в переводе с французского "уединение", там и разместила свой музей шедевров. В 1764-м была приобретена первая коллекция - собрание европейской живописи эпохи Ренессанса - Тициан, Рафаэль, Тинторетто.

"Изначально дворец задумывался как место отдыха, но коллекция стала разрастаться, и в галереях этого дворца она стала эти коллекции размещать. Потом оказалось - и этого недостаточно, рядом было построено еще одно здание", - отметила Лилия Галимова, искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа.

Традицию собирательства шедевров со всего мира продолжили все представители династии Романовых. В 19-м веке в знаменитом здании с Атлантами начал работу первый российский художественный музей. Название "Эрмитаж" так и осталось в обиходе. После революции для посетителей открыли и бывшие царские покои - сначала их показывали как интерьеры. Потом в будуарах и гостиных начали устраивать временные экспозиции. Например, в спальне императрицы Марии Александровны - сейчас это зал номер 307 - обычно проводят ювелирные выставки. Сейчас здесь представлена богатейшая коллекция изделий из изумруда.

Государственный Эрмитаж - это настоящий город в городе. Здесь около 400 открытых залов и обойти их все за одно посещение, конечно, нереально. Существует даже такое теоретическое исследование, что если останавливаться у каждого из музейных экспонатов хотя бы на одну минуту, без сна и отдыха, потребуется долгих семь лет.

Все дворцовые постройки исторически соединяются галереями-переходами, протяженность всего экскурсионного маршрута - 15 километров! В конце XX века музею передали часть здания с другой стороны Дворовой площади - восточное крыло Арки Главного штаба. Раньше там было служебное жилье для военных, сейчас разместилась коллекция современного искусства. В начале XXI века появился Научно-Реставрационный центр Эрмитажа. Там есть уникальные фонды открытого хранения. За витринами из специального затемненного стекла представлены предметы императорского гардероба, исторические костюмы народов России, старинные механизмы. Они требуют особого освещения, температурного режима. А в мастерских этого центра воссоздают раритеты - от картин до ювелирных изделий.

"Сейчас, когда трафик музейного мира несколько осложнен, реставраторы рождают шедевры. Картины, изученные реставраторами, это исследование. И расчищенные, изученные и выставленные вещи - это рождение шедевра", - отметил Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.

Больше 30 лет Эрмитажем руководит выдающийся ученый, историк-востоковед, Михаил Пиотровский. На этой должности он сменил своего отца, тоже ученого, археолога, академика Бориса Пиотровского. Сегодня Михаилу Борисовичу исполняется 80 лет. 2 декабря во время ежегодной интернет-встречи с постоянными посетителями он объявил, что готовит себе преемника. На вопрос, трудно ли управлять такой империей ценностей, всегда отвечает - Эрмитажем надо жить.