ФСБ задержала 11 сотрудников преступной сети колл-центров

Сотрудников международной сети мошеннических колл-центров задержала Федеральная служба безопасности России. Преступная организация под видом инвестиционных сделок обманывала жителей 50 стран. От их действий пострадали граждане государств ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии.

Как сообщили ТВЦ в Центре общественных связей ФСБ, сеть действовала в интересах экс-главы Минобороны Грузии, основателя компании "Milton Group" Давида Кезерашвили. Сам бывший министр скрывается в Лондоне.

По данным спецслужб, от деятельности мошенников пострадали около 100 тысяч человек. Доходы преступного сообщества достигали 1 миллиона долларов в день. ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов "колл-центров". Установлены их руководители: гражданин Израиля и Украины Кесельман – его задержали, а также гражданин Израиля и Грузии Тодва – его объявили в розыск.