В России введут крупные штрафы за продажу детям газосодержащих товаров

В Госдуме призвали защитить несовершеннолетних от употребления энергетиков и потенциально опасной газосодержащей продукции.

В прошлом месяце был принят закон, запрещающий продажу газосодержащей продукции детям. Речь идет о так называемом сниффинге - баловстве, когда дети вдыхают газ из зажигалок и баллончиков.

Теперь депутаты предлагают установить штрафы за правонарушение, сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, физическое лицо могут оштрафовать на сумму до 60 тысяч рублей, должностное лицо – до 300 тысяч рублей, юридическое лицо – до 600 тысяч рублей.

"Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям", - написал он в своем telegram-канале.

Кроме того, Володин выступил за ввод штрафов ввести за продажу несовершеннолетним энергетиков: для физических лиц – до 50 тысяч рублей, для должностных – до 200 рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.

Ранее Володин раскрыл подробности законопроекта о запрете зачислять в школы мигрантов без знания русского языка.