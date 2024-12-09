В Кузбассе тушат пожар на шахте "Алардинская"

Пожар произошёл на угольной шахте "Алардинская" в Кемеровской области.

На поверхность вывели 120 горняков, двум потребовалась медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе угольной компании "Распадская".

В настоящий момент пожарные локализуют возгорание. На месте работают 44 человека и девять единиц техники.

Работы на шахте остановлены. По предварительным данным региональной прокуратуры, пожар произошел после сейсмособытия – оно спровоцировало возгорание в кутковой части лавы. Начата проверка.