Тринадцать украинских дронов сбила за ночь ПВО над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Украинские дроны сбиты над тремя регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ПВО перехватила и уничтожила 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Восемь дронов сбито над территорией Белгородской области, три беспилотника ВСУ над Ростовской областью, еще два – над территорией Астраханской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что ПВО ночью сработала над Белгородом и Белгородским районом. Воздушные цели уничтожены на подлете к городу. Пострадавших и серьезных разрушениях нет.