Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по Сирии. Ожидается, что обсуждения пройдут в закрытом формате этим вечером. Как отметили в постпредстве нашей страны при организации, особое внимание уделят ситуации на Голанских высотах. Впервые за 50 лет армия Израиля заняла зону разграничения.

Так выглядел Дамаск сегодня рано утром. После того, как вооруженная оппозиция заняла сирийскую столицу, в городе был объявлен комендантский час - с 16 до 5 часов. Мера необходимая. Накануне по Дамаску прокатилась волна грабежей и мародерства. Приветствовавшие падение режима Асада не довольствовались уничтожением памятников отцу экс-президента и поджогом портретов. Разграблению подверглись Центральный банк, правительственный квартал и президентский дворец.

Многие жители Сирии сейчас пребывают в эйфории. Дамаск пал так же быстро, как и другие крупные города. Вооруженная оппозиция выдвинулась из провинции Идлиб меньше двух недель назад и уже через трое суток дошла до Алеппо, затем, по сути, без сопротивления заняла Хаму, потом Хомс - от него до сирийской столицы оставалось всего 160 километров. При этом возглавляет повстанцев запрещенная в России террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам". Хотя в последнее время старалась подправить свой имидж.

Ярким свидетельством того, какую политику могут начать проводит повстанцы, стал разгром в Дамаске посольства Ирана. Эта страна активно поддерживала президента Асада. Сейчас Тегеран призывает вооруженную оппозицию прекратить насилие в Сирии и начать диалог со всеми слоями населения, в противном случае существует очень высокий риск начала гражданской войны.

Также Иран беспокоят действия Израиля. Накануне ЦАХАЛ впервые за 50 лет сначала ввел войска в демилитаризованную зону на границе с Сирией, а затем зашел на ее территорию за пределами Голанских высот. ВВС Израиля нанесли удары по сирийским военным объектам, чтобы уничтожить правительственные военные активы, которые могут попасть в руки повстанческих сил.

В свою очередь, Запад буквально рукоплещет событиям в Сирии. Падение режима Асада приветствовали, в частности, президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Видимо, в Европе уже забыли наплыв сирийских беженцев и не задумываются о новой волне. Тем временем участники переговорного процесса по Сирии призвали к выработке политического решения, которое прекратит военные действия и обеспечит мирный переход власти. Ситуацию в Сирии прокомментировали в нашем МИДе.

В нашем внешнеполитическом ведомстве отметили, что российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Сейчас серьезной угрозы их безопасности нет.