Появились кадры задержания сотрудников преступной сети колл-центров

Десятки тысяч потерпевших и ежедневный доход до миллиона долларов. ФСБ раскрыла крупную международную преступную сеть. Мошенники обзванивали граждан разных стран и обманывали их на астрономические суммы. Уголовное дело заведено сразу по нескольким статьям.

В этом офисе посетителей не ждали. Тем более, таких. При виде сотрудников в камуфляже одни пытаются сбежать. Другие сразу понимают: прятаться и сопротивляться бесполезно.

Мошенники работали с размахом. Только в этом колл-центре множество операторов. А ведь это была целая сеть. Компьютеры стоят вплотную друг к другу. Рабочие места хорошо оборудованы. Где-то даже затесалась новогодняя гирлянда. Всё со знанием дела: анкеты соискателей, что-то вроде досок почета - на них указано, кто и на какую сумму ограбил доверчивых граждан, а также должностные инструкции. Сколько раз звонить клиенту и как заставить его расстаться с деньгами - в общем, секреты мастерства. Ежедневный доход преступников достигал миллиона долларов! Документы теперь внимательно изучают следователи.

Состав банды международный. Во главе стоял экс-министр обороны Грузии Давид Казерашвили. Сейчас он находится в Лондоне. В нашей стране объявлен в розыск. Российским подразделением руководили два человека. Оба с двойным гражданством - Израиля и Украины, Израиля и Грузии. В 22-м году по заданию СБУ они распространяли ложные сообщения о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.