Решения об окончании украинского конфликта будут приниматься без участия Киева. С таким неожиданным прогнозом выступил один из депутатов Верховной Рады. По словам парламентария, данный факт может стать спасением для страны. О том, что продолжение конфронтации грозит обернуться катастрофой для украинцев, уже давно не является секретом. Но западные партнеры режима Зеленского продолжают закрывать глаза на катастрофические последствия. Впрочем, ситуация может измениться с приходом к власти избранного президента США.

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