В Москве объявили имена победителей нового сезона конкурса ТопБЛОГ

В Москве объявили имена победителей 4-го сезона Всероссийского конкурса ТопБЛОГ. Это масштабный образовательный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В рамках мероприятия с участниками профессиональными секретами делятся признанные эксперты: рассказывают, как правильно вести соцсети, создавать интересный, а главное полезный контент. По итогам обучения, а также выполнения заданий определяются самые перспективные социальные блогеры.

В этом году таковыми названы 36 человек из 23 регионов. Вместе со статусом победителя они получили новые карьерные возможности, и денежные поощрения: призовой фонд конкурса - 15 миллионов рублей. Как отмечают организаторы, о востребованности проекта говорит постоянный рост числа участников.

"Проект ТопБЛОГ, который вот уже 4 года развивается в рамках программы "Россия - страна возможностей", он позволил 220 тысячам людей, которые связали свою профессиональную жизнь именно с блогингом, узнать что-то новое, какие-то свои навыки улучшить, найти новую аудиторию, получить признание профессионального сообщества, увидеть себе подобных и войти в сетевое сообщество блогеров. И самое главное, что это движение - оно расширяется", - отметил Сергей Новиков.