Собянин: Еще 14 обновленных поликлиник открылись в Москве после реконструкции

В Москве после реконструкции открыли ещё 14 детских и взрослых поликлиник. Как написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, второй этап программы обновления амбулаторного фонда выполнен на 40 процентов.

Это 257 зданий поликлиник, соответствующих новому московскому стандарту. Оставшиеся планируют закончить до конца следующего года. Благоустроят и прилегающую к медучреждениям территорию. Установят фонари, указатели, высадят деревья и кустарники. А там, где позволяет площадь, сделают игровые площадки и зоны для отдыха.