ВС России взяли под контроль большую часть зданий на западе Курахова

Большая часть многоэтажных домов в западной части Курахова в Донецкой народной республике перешли под контроль российских войск. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

По данным Рогова, ВСУ "хорошо окопались" в этом районе. Тяжелые бои в западной части города, в многоэтажках, продолжаются. Бои идут и в других районах Курахова, передает ТАСС.

Рогов ранее сообщал, что подразделения ВС России заняли большую часть капитальных зданий в центральной части Курахова. Тогда же стало известно об ожесточенных боях в южной части населенного пункта.