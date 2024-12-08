Мужа Бейонсе обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя - Шон Катер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщает NBS News, это якобы произошло в 2000 году на вечеринке P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Первоначально иск был подан в октябре против Комбса, однако 8 декабря пострадавшая добавила Картера в качестве ответчика по гражданскому иску.

Женщина рассказала, что Комбс и Картер изнасиловали ее на вечеринке после вручения премии Video Music Awards. 13-летняя девочка хотела попасть на мероприятие и обращалась к водителям разных лимузинов, пытаясь получить доступ. Один из них провел ее на вечеринку. Там девочке предложили выпить, после чего ей стало очень плохо. Музыканты воспользовались ее беспомощным состоянием и совершили преступление на глазах у других гостей вечеринки.

Теперь автор иска требует наказания для обидчиков и компенсацию морального вреда. Размер возмещения не разглашается.

Картер все обвинения отрицает и назвал их "отвратительными по своей природе".

"Нам с женой придется усадить наших детей и объяснить о жестокости и жадности людей <…> Я оплакиваю еще одну потерю невинности. Дети не должны испытывать такого в своем юном возрасте", - сказал он CNN.

Шон Картер уже 16 лет женат на певице Бейонсе, у пары трое детей - 12-летняя дочь Блю Айви и семилетние двойняшки Руми и Сэм.

17 сентября в США арестовали рэпера Шона "P.Diddy" Комбса. Иск подала американская певица Кассандра Вентура, к ней рисоединились еще порядка 120 человек. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Свою вину Комбс не признает.