Ради безопасности воинского контингента США в Сирии его необходимо срочно вывести из страны. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис отреагировал на относящуюся к сирийской ситуации публикацию Дональда Трампа.

Избранный президент ранее написал в соцсети, что Соединенные Штаты не должны иметь никакого отношения к разворачивающимся в этой стране событиям. Дэвис, комментируя слова Трмпа в соцсети X, отметил, что нужно вывести все 900 солдат из Сирии прямо сейчас: США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества войск. Военный утверждает, что США необходимо передислоцировать силы в регионе.

Представители вооруженной оппозиции в Сирии накануне объявили, что установили контроль над страной. Президент Башар Асад после переговоров принял решение уйти с поста и покинул страну. Позже стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера, подчеркнули в МИД.