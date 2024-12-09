Внедорожник взорвался в Донецке

В центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

ЧП произошло на Университетской улице рядом с отелем Park Inn. Взыв случился со стороны водительского сидения. У автомобиля поврежден кузов, передний и задний бампера, оторваны порожки.

Пострадали два человека – это члены одной семьи, мужчине оторвало ногу, пишет РИА Новости. Состояние госпитализированных уточняется.

Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Назначены ряд экспертиз, в том числе взрыво-техническая.