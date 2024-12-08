"Это что-то новое": Трамп выяснил, что Зеленский хочет мира с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заметил изменение в позиции Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой. Украинский лидер хочет прекращения огня и мирного соглашения с Россией.

Как отметил Трамп в интервью, которое он дал изданию New York Post после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, "это что-то новое". В Киеве хотят заключить мир. Украинский лидер считает, что пришло время для переговоров, сообщил избранный президент США.

Дональд Трамп ранее призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. По его мнению, наступил ключевой момент для обеих сторон конфликта. Детали возможного мирного соглашения, по словам Трампа, они с Зеленским пока не обговаривали.