Сергей Собянин подвел итоги археологического сезона в Москве

В этом году в столице археологи обнаружили 300 тысяч артефактов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, 47 тысяч найденных археологами в Москве предметов переданы в музеи. В этом году археологи обнаружили в городе рекордное число предметов.

"Он стал рекордным по количеству найденных предметов и площади раскопок — она почти в два раза превысила прошлогоднюю. В работе у специалистов было больше 200 объектов, в том числе в Троицком и Новомосковском округах", — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что археологи передадут в музейный фонд 600 найденных на Тверской улице артефактов. Это предметы XV-XVIII веков.