Подполье сообщило об ударах ВС России по военным аэродромам ВСУ

ВС России нанесли удар по военным аэродромам и местам дислокации ВСУ. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, целями стали объекты в украинском городе Ровно и в Черниговской области.

В Ровно удар пришелся по району аэродрома и военной части. Подполье сообщает, что удар пришелся по бывшему центру обслуживания самолетов Ан-12, сейчас там идет сборка и наладка БПЛА западного образца. Очевидцы рассказали о детонации и выбросе пламени. Предварительно известно о пяти погибших и около десятка раненых. Уничтожено оборудование и склад с готовыми к применению беспилотниками, приводит слова Лебедева РИА Новости.

В Черниговской области удар нанесен по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов. Аэродром в городе Нежин как военный не используется. Однако там расположены склады, пригодные для жилья помещения. Предположительно, там же находится учебный центр по управлению беспилотниками.