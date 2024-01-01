Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов

Правительство утвердило возможность отсрочки по уплате налогов для некоторых жителей Курской области.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отсрочка действует на налоги за 2024 год - их можно будет оплатить до 1 декабря 2025 года.

Речь идет о транспортном и земельном налогах, а также о налоге на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 году, утоняет РИА Новости.

Отсрочка распространяется на граждан, местом жительства которых по состоянию на 1 августа являлась приграничная территория Курской области или район с режимом контртеррористической операции.

Ранее Мишустин призвал максимально быстро помогать семьям с приграничных территорий.