Начальник Еленовской колонии ДНР погиб после взрыва машины в Донецке

При взрыве внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков.

Также пострадала его жена – ей оторвало ногу, пишет telegram-канал Mash. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, под авто было заложено около 100 граммов взрывчатки.

Взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел на Университетской улице рядом с отелем Park Inn утром 9 декабря. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Назначены ряд экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

На Евсюкова и его заместителя на Украине возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года после удара е удара американскими РСЗО HIMARS.

29 июля ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Погибли 50 пленных, более 70 получили тяжелые ранения.