Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве

Посольство Сирии в Москве установило над зданием флаг оппозиции.

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Три горизонтальные полосы: зеленую, белую с тремя красными пятиконечными звездами и черную. Официальный государственный флаг Сирии также содержит полосы, но верхняя - красная, а на белой две звезды.

В настоящий момент сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище.