Москва передала Киеву тела погибших в крушении Ил-76 военнопленных

Тела украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе, переданы Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также подтвердила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся. По словам Москальковой, это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким проститься, отдать почести и похоронить человека. Министерства обороны России и Украины взаимодействуют в этом вопросе.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит украинскими военными над Белгородской областью 24 января. На борту были 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шестеро членов экипажа, погибли, передает РИА Новости.