Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Первый в России Музей героизма открылся сегодня на ВДНХ. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

Это современное мультимедийное пространство, общая площадь которого - свыше тысячи квадратных метров. Экспозиция включает три тематических раздела: "Становление героя", "Путь воина" и "Подвиг".

В Зале Славы размещена галерея с государственными наградами России и СССР, где представлены ордена, медали, знаки отличия и почётные грамоты. В музее будут проходить экскурсии, лекции, дискуссии и круглые столы.