Воздушное пространство Сирии закрыли до 22 декабря

Режим закрытия воздушного пространства Сирии продлен до 22 декабря. Новое сообщение NOTAM распространили диспетчеры района полетной информации "Дамаск". Уточняется, что закрытие сирийского воздушного пространства действует до 19:00 по всемирному времени названной даты.

Ранее в Сирии сообщали о действии аналогичной меры до вечера 18 декабря. Диспетчеры рекомендовали экипажам самолетов при необходимости связываться с диспетчерскими службами Аммана, Бейрута или Никосии, передает РИА Новости.

Кроме того, арабская пресса сообщила о введении комендантского часа в крупных сирийских населенных пунктах. По данным СМИ, режим будет действовать с 17:00 до 05:00 в городах Дамаск, Латакия и Тартус.