Объединиться для развития и укрепления страны. В Москве проходит Всероссийский патриотический форум.

Сегодня - второй день. Программа насыщенная. Организованы деловые и культурные встречи. Дискуссии проходят сразу в двух форматах - очном и онлайн. Участники обсуждают уроки патриотического воспитания молодёжи и меры для сохранения памяти о защитниках Отечества. Также в рамках форума пройдёт церемония вручения Пятой юбилейной Национальной премии "Патриот".

"Это экспертное общество, да, которое мы по крупицам собирали по всей стране, это лучшие из лучших представителей сферы патриотического воспитания в своих регионах. Наша задача на сегодня - выработать стратегические решения будущего года, подвести итоги года текущего, скажем, сверить часы и, безусловно, мы, конечно же, поговорим про юбилейную дату - 80-летие Победы", - отметила директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Елена Беликова.