В Национальном центре "Россия" прошел форум "Знание.Герои"

Более тысячи молодых людей собрались в понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" на просветительском форуме "Знание.Герои".

Это итоговое мероприятие большого патриотического проекта, который посвящён людям, проявившим мужество и самоотверженность в защите нашей Родины. Во встрече также приняли участие бойцы спецоперации, ветераны боевых действий и военные корреспонденты.

"Основная ключевая тема этого форума здесь - это как раз-таки показать, что героем может быть каждый. И это не про большие достижения, это про повседневную жизнь. И как раз-таки, когда мы проводим такие мероприятия, большие, серьёзные, значимые, мы показываем, что роль героя в нашей стране крайне важна. И мы ей отводим большое внимание", - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.