Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Первый в стране "Музей героизма" открылся в столице в отреставрированном павильоне "Зерно" на ВДНХ. Сегодня в церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Посетителей музей начнёт принимать уже с завтрашнего дня.

Не просто история страны, а многовековая летопись подвига народа - в лицах. Новый музей объединил отечественных героев всех времён - от Древней Руси до наших дней. Здесь Вещий Олег и Князь Владимир, Кутузов и Суворов, Матросов, Жуков, Рокоссовский. Отдельный зал посвящён современным бойцам спецназа и участникам специальной военной операции. Первый в России Музей героизма сегодня открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"В День героев Отечества мы открываем по поручению президента первый музей героизма в нашей стране. Вся история нашего отечества от Древней Руси до современных дней пронизана подвигами наших героев, наших соотечественников. Я надеюсь, что этот музей будет живым музеем, где можно будет общаться с живыми современными героями, где наше подрастающее поколение будет вбирать нашу историю, наш дух и наши традиции", - отметил Собянин.

И такое живое общение в музее уже происходит: на экскурсии сюда пришли школьники, кадеты и участники специальной военной операции.

"Герой - это человек, который любит свою Родину, он идет на выполнение задачи, не думая, что будет героем. Должен сделать то, что ему положено, знает, что правда за ним. Мы действительно боремся с силами тьмы, которые есть сегодня, и я знаю, что мы победим", - сказал Вячеслав Селиванов, генерал-майор Росгвардии в отставке.

В музее несколько тематических разделов. Зал славы, галерея различных видов наград, экспозиция "Становление героя". В основе коллекции – материалы фондов и архивов Музея Героев Советского союза и России, показанные с помощью передовых музейных технологий: это 3D-видео, интерактивные механики, энциклопедические станции, видеохроника и информационные поверхности. Автор сценария мультимедийных роликов Сергей Лукъяненко решил изобразить героев будто высеченными в камне.

Герои - это не только воины. Спасатели и врачи, деятели культуры и спортсмены, учёные и первооткрыватели. Музей раскрывает понятие героизма в очень широком смысле, подчёркивая: все эти люди совершили что-то очень важное для своей страны и народа, сделали невероятные открытия в своей области, создали что-то во благо многих поколений.

Изучать экспозиции можно не один час. И каждый здесь обретёт своего героя. На входе в музей героизма каждый посетитель получает браслет. С его помощью можно отмечать понравившиеся истории в разных разделах, а в финале все поставленные лайки объединяются в образ персонального героя-наставника, который провожает гостя.

Кто же такой - герой? На этот вопрос отвечает вся экспозиция. И каждый, кто посетит музей, найдёт собственные ответы и совершит свои открытия.