В Москве запустили скоростной коридор для автобусов и электробусов

На северо-востоке Москвы запустили первый в городе скоростной коридор для автобусов и электробусов. На некоторых улицах остановки теперь расположены на островках безопасности, а транспорт курсирует в левой полосе. Насколько это стало удобнее и как всё поехало в первый рабочий день?

Время в пути сократилось, а добраться из точки А в точку Б стало еще проще. Все это благодаря появлению новой обособленной выделенной полосе в крайнем левом ряду, которая появилась на северо-востоке столицы. Коридор ускоренного движения стал доступен для автобусов и электробусов.

"Благодаря этим изменениям в 35 районах столицы транспорт начнет ходить быстрее и делать удобный заезд к станциям метро, МЦД, социальным объектам и жилой застройке. Московский транспорт продолжит повышать комфорт поездок и развивать сеть маршрутов наземного транспорта в столице", - сообщил Никита Качарава, руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Департамента транспорта.

В связи с этим в некоторых районах привычные маршруты наземного транспорта изменились и стали более удобными для москвичей. В среднем автобус приходит на остановочный пункт каждые 3 минуты. В будущем на измененных маршрутах появятся и новые, более удобные платформы для остановок наземного транспорта, а проезд автобусов и электробусов на перекрестках станет в приоритете. Также в планах градостроителей увеличить и количество пешеходных переходов.

"Автобусы не выезжают на полосы, где едет обычный транспорт. Тем самым автобусы, я думаю, что в процентном соотношении будут попадать на 50 даже 60% меньше в ДТП, так как у них есть своя полоса и по этой полосе ездят только автобусы либо такси. Поэтому безопасность вырастет просто в разы", - отметил автоэксперт Илья Ушаев.

Благодаря этим мерам скоростной наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД Лианозово, Алтуфьево, Медведково и ж/д станцию Лось, а время в пути для пассажиров сократится на 30%. Для автомобилистов станут удобнее повороты во дворы и появится больше парковочных мест.