Зимний сезон стартовал в проекте "Московское долголетие". Об этом сегодня рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Так, впервые для горожан старшего поколения проведут тематические экскурсии, посвященные истории новогодних праздников.

Например, участники проекта узнают, как отмечали Новый год во времена Петра Первого. Познакомятся с одними из символов праздника – Спасской и Никольской башнями в Кремле.

На экскурсии в "Лужниках" и на Воробьевых горах участники посетят штаб-квартиру Деда Мороза, Московский дворец пионеров, а на смотровой площадке МГУ посмотрят на украшенный город.

Традиционно всю зиму будут и уличные активности. Открыты группы по скандинавской ходьбе, гимнастике, общей физической подготовке, а ещё можно прокатиться на коньках и лыжах.