В Москве прошел "Хоровод регионов"

В Москве в рамках президентской платформы "России - страна возможностей" прошел "Хоровод регионов".

Десятки Послов Гостеприимства со всех уголков страны собрались на площади Ярославского вокзала, чтобы отправится в новогоднюю столицу России - Киров. Все они были одеты в костюмы Дед Мороза или Снегурочки, которые отражали культурный код каждого региона.

К хороводу мог присоединиться любой желающий. Участники пели, танцевали и веселились. С таким праздничным настроением сели в поезд и продолжили свое новогоднее путешествие.