В рамках проекта "Зима в Москве" проходит благотворительный фестиваль

"Город неравнодушных"! Благотворительный фестиваль проходит в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

Новогодняя ярмарка разместилась на внушительной территории Хлебозавода номер 9. Игрушки, текстиль, украшения, декор - всё представлено некоммерческими фондами.

Приходить сюда лучше с семьёй: пока взрослые определяются с выбором, дети будут создавать новогодние сувениры на мастер-классах. В программе фестиваля ещё и спектакли, шоу и, разумеется, "Добрая ёлка". Но главное - здесь можно подарить праздник - другим спектакли.

"Здесь фонды представляют свою продукцию и все собранные деньги пойдут подопечным этих фондов, прямо здесь можно что-то купить - чем-то помочь, поучаствовать в акциях, потому что здесь есть фонды, которые собирают на конкретные программы, адресно", - рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.