Московские врачи впервые пришили мужчине сразу пять пальцев

Московские врачи восстановили мужчине пять пальцев после производственной травмы.

Уникальная операция прошла в Центре микрохирургии кисти городской клинической больницы имени Ерамишанцева. В медицинское учреждение обратился 62-летний мужчина – у него была ампутирована часть кисти с пятью пальцами.

Врачам удалось в ходе одной операции пришить все пять пальцев, сообщили в столичном Депздраве. Микрохирурги провели остеосинтез костей спицами, сшили сухожилия, вены и артерии, восстановили нервы.

мы в Центре микрохирургии кисти сталкиваемся с таким случаем впервые, чтобы у пациента были ампутированы сразу пять пальцев. Это одна из самых долгих операций — в течение 14 часов", - рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян.

Операция прошла успешно, все пальцы прижились. Пациент выписался из больницы спустя неделю после операции. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.