Главную новогоднюю елку России спилили под Можайском

Главную новогоднюю елку выбрали и спилили в России. Символ праздника нашли в Можайском городском округе. Отбирали ель в соответствии со строгими параметрами: учитывались форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.

Как передает РИА Новости, ель нашли вблизи деревни Знаменка у подмосковного Можайска. Высота 90-летней ели - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах ветвей - 8 метров.

Елку спилили в торжественной обстановке. Этому предшествовало театрализованное представление "Снеговики в гостях у Деда Мороза". Участников торжества встретили Дед Мороз и Снегурочка. Ели освятили. Взамен спиленной елки местным властям вручили молодые саженцы для их дальнейшей высадки на можайской земле.