Российские войска поразили железнодорожную инфраструктуру, обеспечивающую доставку западной техники ВСУ.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Также были атакованы инфраструктура военных аэродромов, склады с горючим и места сборки БПЛА.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

За минувшие сутки ВС России нанесли удары по людской силе и технике ВСУ в 147 районах. Противник потерял до 1530 человек.

Средства ПВО поразили десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 беспилотников самолетного типа.