Песков: В графике Путина встречи с Асадом пока нет

Подавший в отставку сирийский президент Башар Асад нашел политическое убежище в Москве. Решение принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения без главы государства приниматься не могут.

Песков по просьбе журналистов прокомментировал информацию о том, что Башар Асад прибыл в Москву. В то же время, представитель Кремля не стал уточнять местонахождение бывшего сирийского лидера.

Также Песков подчеркнул, что в официальном графике Владимира Путина встречи с Асадом нет. Официального заявления о предоставлении политического убежища подавшему в отставку президенту также не будет, приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".