Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

Безопасность российских военных баз в Сирии является очень важным вопросом.

Москва обсудит судьбу ВС с новым сирийским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Для обеспечения безопасности российских военных баз в Сирии сейчас делается все необходимое.

"Это очень важный вопрос. Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности", - отметил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Тему дальнейшего присутствия российских военных в Сирии сейчас обсуждать рано. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не стала исключением, добавил Песков.

В настоящий момент сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище.