Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Луна в вашем знаке объединила силы с Марсом и Меркурием в других огненных знаках. Это отличная возможность начать что-то такое, на что вы долго не могли решиться.

Тельцы

Вам полезно заглянуть внутрь себя и разобраться в своих личных вопросах. Если нужна консультация психолога, врача или астролога - не откладывайте.

Близнецы

Представителям этого знака стоит сосредоточиться на восстановлении связей с родственниками, друзьями или коллегами. Новый год – прекрасное время для примирений!

Раки

Звезды помогут сегодня навести порядок в накопившихся рабочих задачах. Возможно, стоит пересмотреть график или перераспределить обязанности.

Львы

Очень позитивный день для всех огненных знаков. Вы можете успешно завершить дела, сдать свои работы и с легким сердцем начать подготовку к Новому году.

Девы

Доверяйте своим интуитивным ощущениям в делах, связанных с недвижимостью. Действовать пока рано, но можно собирать информацию и размышлять.

Весы

Сегодня вы сможете найти любую информацию или ответы на вопросы, которые накопились. Не стесняйтесь обращаться за помощью к знакомым или коллегам.

Скорпионы

Вас порадуют новости, касающиеся финансов: возможно получение премии или оплаты за работу. Если вы верите в денежные ритуалы, самое время их провести.

Стрельцы

Меркурий в вашем знаке в гармоничном союзе с другими планетами в знаках Огня. Это значит, вы можете положиться на своих единомышленников или друзей.

Козероги

Вас ждут интересные встречи и разговоры, которые могут пролить свет на важные темы. Будьте открыты для общения и нужная информация придет.

Водолеи

Вы полны созидательных идей и решимости сделать смелые шаги в отношениях. Но звезды советуют для начала разобраться с прошлым, провести работу над ошибками.

Рыбы

Сегодня звезды поддержат тех, кто хочет в конце года расплатиться с долгами. Также это удачный день для того, чтобы изменить свои денежные привычки.