Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 200 солдат.

Также ВСУ потеряли два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, рассказали в Минобороны России.

Бойцы группировки "Север" нанесли удар по 12 бригадам ВСУ, поражены живая сила и техника противника в 13 районах Курской и Сумской областей.

Всего ВСУ за время боевых действий в курском приграничье потеряли более 39460 военных и более 3,3 тысячи единиц военной техники.

Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается, отметили в оборонном ведомстве.