Синоптики предсказали морозные выходные в Москве

Потепление в Москве к концу недели сменится морозами, предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Воздушные массы с севера начнут морозить столицу с четверга.

По данным метеоролога, во второй половине дня 12 декабря понизится давление, воздушные массы будут перемещаться с севера. Ночью столбики термометров в Москве покажут от минус одного до минус шести градусов, днем — от минус трех до минут пяти.

По-настоящему зимняя погода установится в пятницу. Снега будет немного, в ночные и в дневные часы термометры покажут от минус пяти до минус 10 градусов. В субботу ожидаются заметные морозы — от минус восьми до минус 13 градусов ночью, и минус один — минус шесть днем, приводит прогноз Вильфанда ТАСС.