ВС России нанесли удар по центру ремонта техники и складам ВСУ

ВС России нанесли удар по промзоне в поселке Золочев Харьковской области. Здесь располагались склады ВСУ, а также ремонтировали тяжелую военную технику, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, удар пришелся по объектам в восточной части поселка. Там проходит железная дорога, населенный пункт используется в том числе как логистический узел. Также, по данным подполья, в этом районе находится множество складов ВСУ и ремзавод сельхозтехники, где боевики ремонтируют тяжелую военную технику.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России по военным аэродромам ВСУ. По данным подполья, поражены объекты в городе Ровно и в Черниговской области, передает РИА Новости.