Путин: Участники СВО - это подлинная элита и гордость страны

Участники спецоперации - это подлинная элита и гордость страны, заявил сегодня Владимир Путин. В День героев Отечества президент наградил медалями "Золотая звезда" россиян, которые проявили особое мужество.

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. На неё пригласили более 300 военных и гражданских лиц. Глава государства подчеркнул: все они ставят служение отчизне и ее интересам превыше всего, защищают свободу и независимость нашего государства, а также право народа самостоятельно определять свою судьбу. Такие качества и стремления нужны не только на поле боя. И это доказала программа кадрового резерва "Время героев".

"Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы. Они работают с полной самоотдачей, добиваются поставленных целей, а это сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, отраслей нашей экономики, науки, культуры, социальной сферы", - отметил Путин.