Снова одна: экс-солистка "ВИА Гры" развелась с третьим мужем

Певица Анна Седокова официально развелась с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Об этом РИА Новости сообщили пресс-службе суда. Инициатором стала экс-солистка "ВИА Гры", заявление на развод она подала в октябре. У пары нет общих детей, поэтому весь бракоразводный процесс занял несколько недель.

Экс-супруги пока никак не прокомментировали эту новость, причину развода они не озвучили. В конце августа Янис заявил, что Анна променяла его на деньги.

"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне - и внешние, и внутренние", - написала еще в сентябре в социальных сетях Седокова.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Певица не раз признавалась, что жили они как на пороховой бочке – постоянно то ссорились, то мирились.