Московские службы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Высота снежного покрова в Москве выросла до 18 сантиметров. А на севере и западе Подмосковья показатели приблизились к 30. Снегопад в столичном регионе начался ещё в пятницу вечером. Продолжался он все выходные. Идёт снег и сегодня.

Выше всего сугробы в Тушине, в районе Балчуга, и МГУ - около 10 сантиметров. А на ВДНХ все 14. Причём в воскресенье, в некоторых районах, шел даже ледяной дождь. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. Снегоуборочные машины прометают проезжую часть и тротуары с противогололёдной обработкой.

Там, где машинам не развернуться, работают дворники. Расчищая пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

"Особое внимание уделяем очистке скатных кровель. В этом вопросе мы всегда руководствуемся требованиям безопасности, на территории района сегодня работает более 80 бригад по очистке кровли", - сообщил Дмитрий Вишняков, первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Щукино.