Большинство людей на Украине хотят мира. Завершение конфликта с Россией особенно актуально для жителей прифронтовых городов – таких, как Харьков, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Как сказал нардеп в интервью британскому изданию The Times, он готов содействовать достижению перемирия. По мнению Бойко, переговоры должны проходить под руководством США. Кроме того, в них должны участвовать международные переговорщики, так как Киев сейчас не может говорить с россиянами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования. Глава государства напомнил, что украинская сторона законодательно запретила самой себе вести переговоры с Москвой.