Путин вручил "Золотые звезды" Героям России

Такие события не просто запоминаются: рассказы о них передают из поколения в поколение. Чтобы сегодня оказаться в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, участники торжественной церемонии прошли очень непростой и достойный путь.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Сегодня в День героев Отечества мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость нашего государства, отстаивал наше право самостоятельно определять свою судьбу. Гордимся каждым из них: и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа.

В зале - Герои Советского Союза и России, полные кавалеры Ордена Славы и кавалеры Ордена Святого Георгия. Больше 300 военнослужащих и гражданских лиц. Каждый из них проявил особое мужество и героизм, подчеркнул Владимир Путин. Для этих людей верность военному, гражданскому, человеческому долгу - не просто громкие слова. Смысл жизни.

Это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде: и на военной службе, и на гражданской. У нас уже действует специальная программа кадровой подготовки "Время героев", и сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 человек носит звание Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны.

Президент подчеркнул - достойные звания Героя воины встречаются на передовой и на самых сложных участках. Несмотря на условия, состояние здоровья, степень опасности, они думают не о себе, а о боевых товарищах. Таким был старший лейтенант Михаил Избакиев из Дагестана, обнаруживший в зоне СВО замаскированные позиции украинских диверсантов. Он успел передать эту информацию. А после - вступил с противником в неравный бой. Прикрывая с пулеметом отходящую группу, он был тяжело ранен и погиб. Медаль "Золотая звезда" получили его мать и жена. Посмертно звание героя присвоено и Владимиру Гавриленко - добровольцу.

"Кто, если не мы, казаки, говорил он, когда отправлялся на СВО. Он настоящий герой. Настоящий командир. В последний раз, когда он уходил, я его попросила остаться, на что он спросил: ты могла бы родить ребенка и оставить его? Я сказала - нет. Он ответил: вот и я не могу. Они мои дети, я их отец", - рассказала супруга.

Золотую звезду Героя России получил и подполковник Ринат Акберов. Военный летчик, командир, участник СВО. Он поблагодарил своих учителей и наставников. Отметил, что без огромной команды, вместе работающей над выполнением заданий, не смог бы прийти к столь высокой награде. Об этом говорил и Владимир Путин: безопасность страны обеспечивают не только люди на поле боя. Но также - ученые, конструкторы, инженеры, рабочие.

Дмитрий Саблин - депутат Госдумы, командир "Думского отряда" - рассказал, что он родом из Мариуполя. Поблагодарил всех, кто помог освободить его родной город. Он заявил, что готов и впредь выполнять любую боевую задачу в любое время. В любом месте.

В заключение Владимир Путин отметил, что военное дело - особый труд. Тяжелый и изнурительный.

Это тяжелая работа. Но это все-таки особый труд и особая работа. Кроме того, что это тяжело, изнуряюще иногда, это еще и опасно. И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек. Но даже сделав этот выбор, не каждый справляется. Это особая миссия – защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни.Я поздравляю вас с праздником – с Днем героев Отечества. И поздравляю наших боевых товарищей, которые здесь сегодня с нами и получили эти высокие награды. С праздником!

После торжественной церемонии у участников по традиции была возможность пообщаться с Владимиром Путиным уже в неформальной обстановке.