Агата Муцениеце вышла в свет с дочкой и Петром Дрангой

Агата Муцениеце с дочкой Мией появилась на премьере нового шоу театра SVET. Интересно, что сопровождал актрису и ее наследницу популярный артист, музыкант Петр Дранга. В распоряжении телеграм-канала Super оказалась фотография троицы. На снимке видно, что Агата Муцениеце сияет от счастья. Примечательно, что артисты не прятались от журналистов, а, наоборот, с удовольствием им позировали. Ходят слухи, что между артистами не просто приятельские отношения, отмечает источник.

К слову, до недавнего времени Петра Дрангу видели в обществе другой актрисы - Дарьи Мороз. У них был общий проект, в рамках которого артистка выступала на сцене, а музыкант руководил оркестром, аккомпанирующим Дарье. Тогда тоже ходили слухи, что между актрисой и артистом роман. Однако оба эту информацию не комментировали.

И если о личной жизни Агаты Муцениеце известно довольно хорошо, то про Петра Дрангу такого сказать нельзя. Детали своей личной жизни музыкант держит в строжайшей тайне.