Девятимесячный ребенок пострадал из-за загоревшегося телефона

В Удмуртии девятимесячный ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона.

Инцидент произошел в городе Воткинск. Глава семейства укладывал ребенка спать, а телефон положил рядом на кровать. Внезапно гаджет вспыхнул, искры попали на одежду мальчика.

"Телефон как салют искрил и горел, в результате чего штанишки у ребенка загорелись", - рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание удалось оперативно потушить, после чего отец незамедлительно повез ребенка в больницу. Мальчик получил ожоги 3% тела. Ему оказались медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.