Основное направление политики российского лидера Владимира Путина – вернуть России статус великой державы. С таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Путин во главе государства вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, экономики, которая буквально разваливалась. Он хотел снова превратить Россию в великую державу, приводит слова Меркель издание The Independent. Экс-канцлер подчеркнула, что начало специальной военной операции на Украине напрямую связано с этой задачей.

Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Эстонии, повздорила с Ангелой Меркель из-за упоминания Путина. Как писал журнал Politico, канцлер ФРГ незадолго до начала СВО предложила пригласить президента России на саммит лидеров ЕС. Однако Каллас, занимавшая в то время пост премьер-министра Эстонии, в резкой форме воспротивилась этой инициативе.