"Какой потенциал пропадает": дочь не оправдала надежд Анны Седоковой

Накануне, 8 декабря, свой день рождения старшая дочь Анны Седоковой Алина. Девушке исполнилось 20 лет. По такому поводу популярная исполнительница на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала несколько фотографий и видео, посвященных имениннице. Выложила Анна ряд сторис об Алине.

Так, певица то ли в шутку, то ли всерьез дала понять, что наследница не оправдала ее надежд: вместо того, чтобы стать блогером, старшая наследница исполнительницы решила быть финансистом.

"У тебя лучшее чувство юмора, которое оценили девять миллионов человек. Жаль, что ты ненавидишь быть блогером и выбрала быть финансистом. Не понимаю твой выбор. Какой потенциал пропадает. А ты выбрала получать высшее образование и работать 24/7. Не понимаю, от кого это у тебя. Чему-то не тому я тебя научила", - со смайликами написала Седокова.

При этом артистка подчеркнула, что дочь прошла с ней самые сложные периоды в жизни, и теперь Анна рада, что может дать ей только прекрасные. По словам певицы, после падений она поднималась с мыслью, что главная причина жить и идти дальше - именно дочь Алина.